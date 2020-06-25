25.06.2020 13:31

Ночная авария: пьяный водила корейца организовал четверное ДТП (ФОТО)

Столкновение произошло на Рогани.



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Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, 25.06.2020 года около часа ночи патрульным поступил вызов на ДТП, произошедшем на улице Роганской, 156.

По предварительной информации водитель автомобиля Hyundai не учел дорожной обстановки и врезался в припаркованный автомобиль Daewoo, который от удара влетел в автомобили ВАЗ и Subaru.

Во время оформления ДТП инспекторы обнаружили у водителя автомобиля Hyundai явные признаки алкогольного опьянения.

На водителя автомобиля Hyundai патрульные составили административный протокол по ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения) и административный протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП)

Собранный материал будет передан в суд.