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25.06.2020  13:31   

Ночная авария: пьяный водила корейца организовал четверное ДТП (ФОТО)

Столкновение произошло на Рогани.


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Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, 25.06.2020 года около часа ночи патрульным поступил вызов на ДТП, произошедшем на улице Роганской, 156.
 
По предварительной информации водитель автомобиля Hyundai не учел дорожной обстановки и врезался в припаркованный автомобиль Daewoo, который от удара  влетел в автомобили ВАЗ и Subaru.
 
Во время оформления ДТП инспекторы обнаружили у водителя автомобиля Hyundai явные признаки алкогольного опьянения.
 
На водителя автомобиля Hyundai патрульные составили административный протокол по ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения) и административный протокол по ст.  124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП)
 
 Собранный материал будет передан в суд.
 
 
Тэги:  дтп, аварии, харьков, четверное дтп, рогань
 
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