Главная Новости Криминал и происшествия Полиция «поставила крест» на ферме нарко-агрария в селе Крест под Харьковом
25.06.2020  13:24   

Полиция «поставила крест» на ферме нарко-агрария в селе Крест под Харьковом

Наркосодержащие растения изъяты в рамках профилактической операции «Мак».


://hk.npu.gov.ua/

Так, оперативники Балаклейского отдела полиции обнаружили 22 куста конопли на территории хозяйства 43-летнего жителя районного центра.

В селе Крест в Красноградском районе во время проведения санкционированного обыска полицейские обнаружили посев конопли. Растения находились неподалеку от жилого дома 41-летнего мужчины, ранее судимого за аналогичные преступления. На приусадебном участке правоохранители обнаружили 35 кустов конопли.

23 июня в Липецкое отделение полиции поступило сообщение о том, что в селе Элитное на расстоянии 300 метров от жилого дома на территории хозяйственного двора и теплицы растут растения, похожие на коноплю. В ходе проверки сотрудники сектора превенции обнаружили в теплице 21 куст растений. Как выяснилось, местный житель выращивал наркотическое вещество для собственного потребления.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на исследование.

По указанным фактам следователем открыты уголовные производства по ч.1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.

     

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  наркота, полиция, харьков, мак, задержание
 
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