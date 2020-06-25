Убежал с чужим мобильником: несовершеннолетнего ждет статья за грабеж

15-летний парень на улице завладел мобильным телефоном у прохожего.
9 июня в Чугуевский отдел полиции обратился 46-летний житель района. Он сообщил, что ночью к нему подошел неизвестный парень, попросил мобильный телефон позвонить. Когда телефон оказался в руках злоумышленника, тот сбежал в неизвестном направлении.
Следствие установило, что злоумышленник – 15-летний житель района, который неоднократно уже попадал в поле зрения правоохранителей за совершение имущественных преступлений. Юноша признался в совершении грабежа. Телефон у него изъят и возвращен потерпевшему.
23 июня следователи сообщили парню о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
День идеально подходит для творчества, научной работы и любых самостоятельных проектов. Сегодня не надо давать воли обидам, тем более спонтанным.
Небо в Харькове будет ясным весь день, лишь к вечеру оно затянется облаками. Без осадков.
Сегодня праздник государствопредставляющей и иногда бюджетонаполняющей профессии – День таможенной службы Украины.
влажность:
давление:
ветер: