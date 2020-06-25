Главная Новости Криминал и происшествия Убежал с чужим мобильником: несовершеннолетнего ждет статья за грабеж
25.06.2020  10:08   

Убежал с чужим мобильником: несовершеннолетнего ждет статья за грабеж

15-летний парень на улице завладел мобильным телефоном у прохожего.


// Facebook

9 июня в Чугуевский отдел полиции обратился 46-летний житель района. Он сообщил, что ночью к нему подошел неизвестный парень, попросил мобильный телефон позвонить.  Когда телефон оказался в руках злоумышленника, тот сбежал в неизвестном направлении.

Следствие установило, что злоумышленник – 15-летний житель района, который неоднократно уже попадал в поле зрения правоохранителей за совершение имущественных преступлений. Юноша признался в совершении грабежа. Телефон у него изъят и возвращен потерпевшему.

23 июня следователи сообщили парню о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  грабеж, телефон, полиция, харьков
 
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