25.06.2020 10:08

Убежал с чужим мобильником: несовершеннолетнего ждет статья за грабеж

15-летний парень на улице завладел мобильным телефоном у прохожего.



// Facebook

9 июня в Чугуевский отдел полиции обратился 46-летний житель района. Он сообщил, что ночью к нему подошел неизвестный парень, попросил мобильный телефон позвонить. Когда телефон оказался в руках злоумышленника, тот сбежал в неизвестном направлении.



Следствие установило, что злоумышленник – 15-летний житель района, который неоднократно уже попадал в поле зрения правоохранителей за совершение имущественных преступлений. Юноша признался в совершении грабежа. Телефон у него изъят и возвращен потерпевшему.



23 июня следователи сообщили парню о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.