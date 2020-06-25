Боеприпасы и наркотики: житель Харьковщины хранил «добро» на две статьи (ВИДЕО, ФОТО)

Правоохранители провели обыск по место жительства злоумышленника.
В ходе санкционированного обыска по месту жительства жителя города Изюма полицейские изъяли 11 ручных противопехотных осколочных гранат «Ф-1» и 5 запалов к ним типа УЗРГМ, артиллерийский снаряд, патроны калибра 7,62 мм. Кроме того, работники полиции изъяли полимерные пакеты с высушенной наркотическим веществом и 15 кустов конопли, обнаруженные на территории его домовладения.
Вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время решается вопрос о задержании 51-летнего правонарушителя на основании ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса и избрании в отношении него меры пресечения.
Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
После проведения соответствующих экспертиз будет решен вопрос о привлечении мужчины к уголовной ответственности за хранение наркосредств.
Следственные действия проводились 24 июня детективами следственного управления ГУНП в Харьковской области совместно с оперативными работниками УСБ Украины в Харьковской области, во процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.
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