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25.06.2020  09:57   

Боеприпасы и наркотики: житель Харьковщины хранил «добро» на две статьи (ВИДЕО, ФОТО)

Правоохранители провели обыск по место жительства злоумышленника.


// hk.npu.gov.ua

В ходе санкционированного обыска по месту жительства жителя города Изюма полицейские изъяли 11 ручных противопехотных осколочных гранат «Ф-1» и 5 запалов к ним типа УЗРГМ, артиллерийский снаряд, патроны калибра 7,62 мм. Кроме того, работники полиции изъяли полимерные пакеты с высушенной наркотическим веществом и 15 кустов конопли, обнаруженные на территории его домовладения.

Вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время решается вопрос о задержании 51-летнего правонарушителя на основании ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса и избрании в отношении него меры пресечения.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.



После проведения соответствующих экспертиз будет решен вопрос о привлечении мужчины к уголовной ответственности за хранение наркосредств.



Следственные действия проводились 24 июня детективами следственного управления ГУНП в Харьковской области совместно с оперативными работниками УСБ Украины в Харьковской области, во процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  наркотики, оружие, полиция, харьков
 
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