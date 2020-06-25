Комбайн загорелся на поле во время работы (ФОТО)

Причина – неисправность двигателя.
24 июня в 16:50 спасателям сообщили о возгорании кормоуборочного комбайна «CLAAS JAGUAR 840», 1997 года выпуска.
Инцидент произошел во время работы в поле частного фермерского хозяйства вблизи поселка Кегичевка Кегичевского района Харьковской области.
К месту происшествия немедленно прибыло районное пожарно-спасательное подразделение ГСЧС на автоцистерне. На момент прибытия спасателей комбайн был охвачен огнем на площади 9 кв.м.
Спасатели применили воздушно-механическую пену и уже в 17:07 локализовали огонь. В 17:35 состоялась окончательная ликвидация пожара.
Предполагаемая причина пожара - неисправность топливной системы двигателя комбайна.
День идеально подходит для творчества, научной работы и любых самостоятельных проектов. Сегодня не надо давать воли обидам, тем более спонтанным.
Небо в Харькове будет ясным весь день, лишь к вечеру оно затянется облаками. Без осадков.
Сегодня праздник государствопредставляющей и иногда бюджетонаполняющей профессии – День таможенной службы Украины.
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