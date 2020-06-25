25.06.2020 09:48

Комбайн загорелся на поле во время работы (ФОТО)

Причина – неисправность двигателя.



// kh.dsns.gov.ua

24 июня в 16:50 спасателям сообщили о возгорании кормоуборочного комбайна «CLAAS JAGUAR 840», 1997 года выпуска.

Инцидент произошел во время работы в поле частного фермерского хозяйства вблизи поселка Кегичевка Кегичевского района Харьковской области.



К месту происшествия немедленно прибыло районное пожарно-спасательное подразделение ГСЧС на автоцистерне. На момент прибытия спасателей комбайн был охвачен огнем на площади 9 кв.м.



Спасатели применили воздушно-механическую пену и уже в 17:07 локализовали огонь. В 17:35 состоялась окончательная ликвидация пожара.

Предполагаемая причина пожара - неисправность топливной системы двигателя комбайна.