25.06.2020 09:33

От коронавируса умерла медик областной лечебницы

Служащая в Центре оказания первичной медико-санитарной помощи (г. Первомайский) скончалась в ночь на 24 июня в Харьковской областной инфекционной больнице.



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Умершая - 49-летняя заведующая хозяйством центра оказания первичной медико-санитарной помощи. У нее был диагностирован коронавирус. В лечении пациентов с COVID она участия не принимала, пишет Kharkiv Today со ссылкой на мэра Первомайского Николая Бакшеева.

"Она имела сопутствующие патологии. Примерно неделю назад она проходила лечение в инфекционном отделении нашей ЦРБ, где-то неделю назад ее перевели в областную инфекционную больницу. И нам стало известно, что сегодня ночью она умерла", – рассказал Бакшеев.



Он затруднился ответить на вопрос, где женщина могла заразиться COVID-19. По его словам, она не вела прием и не контактировала с коронавирусными больными. Более того, работала она не в Центральной районной больнице, где есть инфекционное отделение, а в Центре оказания первичной медико-санитарной помощи.



"Это служба семейных врачей. Они проводят прием в том числе пациентов с коронавирусной инфекцией, назначая им амбулаторное лечение, но сказать, что она связана с этим приемом, нельзя. Она не была среди тех, кто у нас в "красной зоне" работал", – сообщил мэр.



Напомним, всего с начала эпидемии в регионе был зарегистрирован 291 случай инфицирования коронавирусом среди медработников. По состоянию на 24 июня 256 человек выздоровели, что составляет 87,9%. Три человека скончались.