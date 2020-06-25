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25.06.2020  09:09   

Бывший директор харьковского завода подозревается в 23-миллионной растрате

Экс-руководителю завода сообщено о подозрении.


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Следствие установило, что установлено, что в 2014 году бывший генеральный директор завода по производству сельскохозяйственной техники заключил ряд соглашений на реализацию товарно-материальных ценностей предприятия общей стоимостью почти 23 млн грн. Вместе с этим средства от реализации товарно-материальных ценностей на вышеуказанную сумму на счета предприятия не поступили, а руководитель с целью сокрытия факта безвозмездного их отчуждения получил фиктивные векселя на вышеуказанную сумму.
 
В дальнейшем, с целью сокрытия фиктивности был заключен договор подряда с фиктивными фирмами на прочистку канализации и приемных коллекторов завода на идентичную сумму полученных векселей. В дальнейшем, зная, что никакие работы по договору не выполнялись, злоупотребляя своим служебным положением, он подписал акт приема-передачи выполненных работ, рассчитавшись с подрядчиком вышеуказанными векселями на 23 млн грн.
 
В результате указанных действий предприятию нанесен ущерб на сумму почти 23 млн грн.
 
Под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры №3 бывшему руководителю сообщено о подозрении по факту растраты денежных средств в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением и внесения в официальные документы заведомо ложных сведений (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет с конфискацией имущества.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, растрата, харьков, суд
 
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