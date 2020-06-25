25.06.2020 08:07

Прокуратура занялась регистратором, оформившей право собственности на арестованные квартиры

Государственному регистратору сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365-2 УК Украины (злоупотребление своими полномочиями субъектом государственной регистрации прав с целью получения неправомерной выгоды для другого лица, совершенное повторно, повлекшее тяжкие последствия).



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Во время досудебного расследования установлено, что 18 и 19 февраля 2019 года государственный регистратор незаконно зарегистрировала и внесла в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество записи о переходе права собственности на две жилые квартиры, расположенные в Харькове , несмотря на наложенный судом арест на указанное имущество и вопреки «Порядку государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений» и действующему законодательству.

Общая стоимость указанных помещений составляет почти 3 млн грн.



Подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества или без таковой.