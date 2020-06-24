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24.06.2020  19:47   

Афера на миллионы: в Харькове действовали инвесторы-мошенники (ФОТО, ВИДЕО)

Киберполиция разоблачила мошенников, которые под видом инвестиционной компании обманывали граждан.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполции, сотрудники киберполиции в Харьковской области совместно со следователями полиции области, Службой безопасности Украины, в процессуальным руководством прокуратуры области, разоблачили 34-летнего и 24-летнего местных жителей в завладении мошенническим путем деньгами граждан.
 
Киберполиция установила, что для своих махинаций мужчины создавшего несколько вебсайтов. Потенциальным клиентам предлагали инвестировать в прибыльные проекты и получать регулярный доход.
 
Реклама на сайтах уверяла потребителей, что их средствами распоряжаются опытные инвесторы. Для получения прибыли необходимо лишь зарегистрироваться на сайте и перечислить деньги через предложенные платежные системы.
 
Минимальная сумма инвестиции составляла 221 доллар. В дальнейшем деньги вкладчика попадали на электронные кошельки злоумышленников, после чего обналичивались через крипто-обменники. Сейчас устанавливается сумма ущерба и круг потерпевших лиц, являющихся гражданами Украины, России, Казахстана, Литвы, Венгрии.
 
Правоохранители провели обыски в офисе и по местам проживания фигурантов. По результатам изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, платежные карты и средства в размере 970 000 долларов.
 
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении мужчинам о подозрении. Санкция статьи предусматривается лишение свободы на срок от трех до восьми лет. 
 
 
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  афера, мошенничество, харьков
 
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