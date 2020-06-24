24.06.2020 19:07

Колония, в которой работал известный харьковский педагог, может исчезнуть (ФОТО)

Работники прокуратуры обеспокоены дальнейшей судьбой ГУ «Куряжская воспитательная колония имени А. Макаренко».



//khar.gp.gov.ua

Прокуратурой области с привлечением специалистов проводится комплексная проверка деятельности «Куряжской воспитательной колонии имени А.С. Макаренко », в т. ч. по вопросам имущественного состояния, противопожарной безопасности и тому подобное.

Указанная организация расположена на месте бывшего Преображенского (Куряжского) монастыря, основанного в 1673 году (сейчас это с. Подворки Дергачевского района Харьковской области) и имеет богатую историю.

После 1917 года в Преображенском монастыре размещался детский дом, а 15 июня 1926 сюда из-под Полтавы переехала детская колония, которую возглавлял Антон Макаренко. Долгое время он был не только руководителем и воспитателем, но и «крестным отцом» для многих воспитанников.

В Куряже Макаренко работал до июля 1928 года. На принципах самоуправления и хозяйственного расчета детской трудовой колонии он создал «школу-хозяйство». Бывшие беспризорники учились в школе и работали на сельскохозяйственном производстве. Свой опыт в перевоспитании педагог-новатор описал в книге «Педагогическая поэма», которую написал здесь же.

13 марта 1988 к 100-летию со дня рождения под эгидой ЮНЕСКО в Куряже открыт музей Антона Макаренко.

Куряжская воспитательная колония управления Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний в Харьковской области - это колония для содержания несовершеннолетних лиц мужского пола, осужденных к лишению свободы на определенный срок, с плановым наполнением 160 человек.

В настоящее время собственного производства в колонии нет. С 1 августа 2008 года предприятие учреждения приостановило свою деятельность, а на его базе создано учебно-производственную мастерскую.

Также в колонии работала Куряжская общеобразовательная школа I-III ступеней и Куряжская ПТУ. Производственно-техническое обучение воспитанников была организована по специальностям токаря, слесаря по ремонту автомобилей, слесаря механосборочных работ. Практическое закрепление полученных профессий осуществлялось в производственной мастерской учреждения.

В настоящее время государственное учреждение «Куряжская воспитательная колония им. А.С. Макаренко »находится в состоянии реорганизации в связи с оптимизацией деятельности учреждений исполнения наказаний и с 2017 года фактически не принимает несовершеннолетних осужденных.

Так, в ходе комплексной проверки заместителем прокурора Харьковской области Владимиром Анушкевич, руководителем Дергачевского местной прокуратуры Станиславом Пиев и начальником отдела ювенальной юстиции Валерием Лялюка осуществлен выезд в указанной учреждения, в ходе которого засвидетельствовано, что в настоящее время указанная организация непригодна к приему несовершеннолетних осужденных, в том числе вследствие ее разукомплектования, ненадлежащего состояния помещений и территории.

Работники прокуратуры выразили надежду, что реорганизация государственного учреждения «Куряжская воспитательная колония им. А.С. Макаренко »не приведет к ее фактическому уничтожению и дальнейшего отчуждения помещений и земельного участка площадью 14 га или использования не по назначению.

В настоящее время проверка продолжается.