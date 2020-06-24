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24.06.2020  17:32   

Полиция пришла на пляж Акважур проверять масочный режим (ФОТО)

Работники полиции совместно с представителями Госпродпотребслужбы проверяют соблюдение карантинных правил владельцами и работниками учреждений, оказывающих различные услуги гражданам.


// hk.npu.gov.ua

Профилактический рейд в парке отдыха «Акважур» провели работники Киевского отдела полиции совместно с представителями Госпродпотребслужбы, администрации Киевского района и ГСЧС.

Правоохранители напомнили посетителям об актуальных запреты и требования во время карантина. По результатам проверки нарушений не выявлено. Весь обслуживающий персонал и охрана находились в средствах индивидуальной защиты.

Правоохранителир напоминают, что за нарушение правил карантина и санитарных норм законом предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Это штрафы от 17 до 170 000 гривен или тюремное заключение на срок от 3 до 8 лет.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  карантин, полиция, масочный режим, харьков
 
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