24.06.2020 17:32

Полиция пришла на пляж Акважур проверять масочный режим (ФОТО)

Работники полиции совместно с представителями Госпродпотребслужбы проверяют соблюдение карантинных правил владельцами и работниками учреждений, оказывающих различные услуги гражданам.



// hk.npu.gov.ua

Профилактический рейд в парке отдыха «Акважур» провели работники Киевского отдела полиции совместно с представителями Госпродпотребслужбы, администрации Киевского района и ГСЧС.



Правоохранители напомнили посетителям об актуальных запреты и требования во время карантина. По результатам проверки нарушений не выявлено. Весь обслуживающий персонал и охрана находились в средствах индивидуальной защиты.



Правоохранителир напоминают, что за нарушение правил карантина и санитарных норм законом предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Это штрафы от 17 до 170 000 гривен или тюремное заключение на срок от 3 до 8 лет.