Полиция пришла на пляж Акважур проверять масочный режим (ФОТО)

Работники полиции совместно с представителями Госпродпотребслужбы проверяют соблюдение карантинных правил владельцами и работниками учреждений, оказывающих различные услуги гражданам.
Профилактический рейд в парке отдыха «Акважур» провели работники Киевского отдела полиции совместно с представителями Госпродпотребслужбы, администрации Киевского района и ГСЧС.
Правоохранители напомнили посетителям об актуальных запреты и требования во время карантина. По результатам проверки нарушений не выявлено. Весь обслуживающий персонал и охрана находились в средствах индивидуальной защиты.
Правоохранителир напоминают, что за нарушение правил карантина и санитарных норм законом предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Это штрафы от 17 до 170 000 гривен или тюремное заключение на срок от 3 до 8 лет.
День может принести новые идеи и возможности, однако людям, уверенным в себе, не мешает следить за тем, чтобы их уверенность не превратилась в самоуверенность.
Небо в Харькове будет ясным весь день, лишь к вечеру оно затянется облаками. Без осадков.
30 лет назад состоялся последний концерт Виктора Цоя и группы «Кино», а Харьков утратил статус столицы Украины, которую в 1934 году перенесли в Киев.
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