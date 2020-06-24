24.06.2020 17:56

В Харькове продолжаются случаи выпадения детей из открытых окон через москитные сетки

Полиция Харьковщины выясняет обстоятельства травмирования двухлетнего мальчика



// facebook

Ребенок выпал из окна двухэтажного дома. В настоящее время мальчик с родителями находится в больнице Харькова. Его состояние здоровья стабильное.

23 июня в 10:28 в Липецкое отделение полиции поступило сообщение от врача о том, что в селе Глубокое мальчик 2018 рождения выпал из окна.

36-летняя мать малыша рассказала, что она находилась на кухне, а малолетний сын играл в другой комнате. Мальчик залез на подоконник, оперся на москитную сетку и вместе с ней выпал на улицу. Женщина сразу вызвала врачей. В настоящее время она с сыном находится в медицинском учреждении.

По данным полиции, родители к уголовной и административной ответственности не привлекались, к употреблению спиртных напитков не склонны и по месту жительства характеризуются удовлетворительно.

Информация внесена в Единый учета Липецкого отделения полиции. Решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.