В Харькове продолжаются случаи выпадения детей из открытых окон через москитные сетки

Полиция Харьковщины выясняет обстоятельства травмирования двухлетнего мальчика
Ребенок выпал из окна двухэтажного дома. В настоящее время мальчик с родителями находится в больнице Харькова. Его состояние здоровья стабильное.
23 июня в 10:28 в Липецкое отделение полиции поступило сообщение от врача о том, что в селе Глубокое мальчик 2018 рождения выпал из окна.
36-летняя мать малыша рассказала, что она находилась на кухне, а малолетний сын играл в другой комнате. Мальчик залез на подоконник, оперся на москитную сетку и вместе с ней выпал на улицу. Женщина сразу вызвала врачей. В настоящее время она с сыном находится в медицинском учреждении.
По данным полиции, родители к уголовной и административной ответственности не привлекались, к употреблению спиртных напитков не склонны и по месту жительства характеризуются удовлетворительно.
Информация внесена в Единый учета Липецкого отделения полиции. Решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
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