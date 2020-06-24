24.06.2020 17:11

Смерть велосипедиста: мужчина погиб, врезавшись в дверь иномарки (ФОТО)

Полиция устанавливает обстоятельства гибели велосипедиста в Харькове.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, ДТП произошло 23 июня 2020 года около 7:30 на улице Морозова.

Следователи выяснили, что автомобиль Toyota Prius под управлением 59-летнего водителя был припаркован у края проезжей части.

Водитель открыл двери в машине и отвлекся, ища личные вещи.

В это время со стороны проспекта Героев Сталинграда на велосипеде двигался человек, которому на вид около 55 лет.

Пот предварительной информации он находился в состоянии алкогольного опьянения.

На полной скорости человек врезался в открытую дверь автомобиля.

В результате аварии мужчину с травмами доставили в больницу.

В медицинском учреждении он умер.

Информация зарегистрирована в Едином реестре досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.