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24.06.2020  17:11   

Смерть велосипедиста: мужчина погиб, врезавшись в дверь иномарки (ФОТО)

Полиция устанавливает обстоятельства гибели велосипедиста в Харькове.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, ДТП произошло 23 июня 2020 года около 7:30 на улице Морозова.
 
Следователи выяснили, что автомобиль Toyota Prius под управлением 59-летнего водителя был припаркован у края проезжей части. 
 
Водитель открыл двери в машине и отвлекся, ища личные вещи. 
 
В это время со стороны проспекта Героев Сталинграда на велосипеде двигался человек, которому на вид около 55 лет. 
 
Пот предварительной  информации он находился в состоянии алкогольного опьянения. 
 
На полной скорости человек врезался в открытую дверь автомобиля.
 
В результате аварии мужчину с травмами доставили в больницу. 
 
В медицинском учреждении он умер.
 
Информация зарегистрирована в Едином реестре досудебных расследований по ч. 2 ст.  286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) уголовного кодекса Украины. 
 
Все обстоятельства аварии устанавливаются.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  смерть, дтп, харьков, авария, сбит велосипедист
 
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