Главная Новости Криминал и происшествия В частном дворе сгорел представитель французского автопрома
24.06.2020  16:38   

В частном дворе сгорел представитель французского автопрома

Спасатели ликвидировали пожар в автомобиле.


// ГСЧС

24 июня в 14:10 спасателей вызвали на пожар в автомобиле, произошедший в селе Великие Бучки Сахновщанского района.

Отделение спасения на автоцистерне прибыло на вызов, когда во дворе горел автомобиль «Шевроле Авео» на площади 6 кв.м.

В результате пожара пострадал владелец автомобиля. С ожогами лица и верхних конечностей госпитализирован в ЦРБ.

В 14:46 пожар был локализован, а в 14:50 полностью ликвидирован.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, авто, харьков
 
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