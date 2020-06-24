В частном дворе сгорел представитель французского автопрома

Спасатели ликвидировали пожар в автомобиле.
24 июня в 14:10 спасателей вызвали на пожар в автомобиле, произошедший в селе Великие Бучки Сахновщанского района.
Отделение спасения на автоцистерне прибыло на вызов, когда во дворе горел автомобиль «Шевроле Авео» на площади 6 кв.м.
В результате пожара пострадал владелец автомобиля. С ожогами лица и верхних конечностей госпитализирован в ЦРБ.
В 14:46 пожар был локализован, а в 14:50 полностью ликвидирован.
Причина возникновения пожара устанавливается.
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