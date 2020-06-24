24.06.2020 16:07

В Харькове задержали трех участников наркогруппировки, зарабатывавшей до 18 тысяч в день (ВИДЕО, ФОТО)

Незаконный бизнес организовала 35-летняя жительница области и привлекла к нему двух своих знакомых.



// hk.npu.gov.ua

В Управление противодействия наркопреступности поступила информация о группе лиц, занимающихся на территории Харькова распространением метадона стоимостью 450 гривен за дозу. Следователи установили, что наркоторговцы получали ежедневно почти 18 000 гривен за сбыт около полсотни чеков метадона.

Злоумышленники сбывали наркотические средства через «закладки» и во время личных встреч с покупателями.

Перечисление денег за «товар» осуществлялось на банковские карточки разных банков, а также через пополнение счетов различных мобильных операторов.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.



Полицейские во время досудебного расследования установили, что организовала деятельность преступной группы 35-летняя жительница Харьковской области. К криминального бизнесу женщина привлекла двух своих знакомых. Группа орудовала около двух лет.



51-летний харьковчанин обеспечивал поставки наркотического средства из Запорожья в Харьков, непосредственно осуществлял сбыт метадона через «закладки» и при личной встрече с покупателями. Также злоумышленник передавал наркотическое средство 54-летнему «закладчику» для распространения среди наркозависимых лиц.





23 июня при проведении четырех одновременных санкционированных обысков правоохранители разоблачили и задержали всех участников наркогруппировки.



В ходе обыска дома 35-летней организатора группы в городе Запорожье полицейские обнаружили и изъяли пакет с наркотическим средством метадон общим весом около 10 граммов, мобильные телефоны, банковские карты, сим-карты разных мобильных операторов, ее «рабочий» телефон, с помощью которого она осуществляла связь с покупателями наркотического средства.



По месту жительства 51-летнего харьковчанина изъято 48 «чеков» с метадоном общим весом около 17 граммов, мобильные телефоны, компьютерная техника, банковские карты, сим-карты разных мобильных операторов, денежные средства в сумме 6000 гривен, полученные от сбыта наркотического средства.



В квартире 54-летнего «закладчика» правоохранители обнаружили 97 «чеков» с метадоном общим весом около 34 граммов, электронные весы, мобильные телефоны, банковские карты, сим-карты разных мобильных операторов, «черновые записи» оборота наркотиков.





Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.



Проводятся мероприятия по установлению других лиц, причастных к сбыту наркотического средства, а также устанавливается источник его поставки.



В настоящее время все участники группы задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.



Наложен арест на квартиру 54-летнего злоумышленника и частное домовладение организатора группировки.



Также проводятся мероприятия по осмотру мест закладок. В настоящее время изъято 12 «чеков» с наркотическим средством метадон. Следственные и оперативные действия продолжаются.



