24.06.2020 15:57

В ближнем пригороде Харькова медики спасли дачника от укуса гадюки

Мужчину, после укуса, экстренно госпитализировала бригада медиков на «скорой».



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О проишествии сообщили в отчете Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

По данным центра, врачи помогли 63-летнему мужчине, жителю поселка Циркуны, которого на дачном участке укусила змея - по предварительным данным, гадюка Никольского.

Пострадавшего доставили в лечебное учреждение.

Справка: Гадюка Никольского является отдельным подвидом обыкновенной гадюки. В основном населяет леса и посадки. В городской черте появляется крайне редко. Питается мелкими грызунами, которых в этом году расплодилось столько, что аграрии под Харьковом все чаще говорят о катастрофе. Гадюка не опасна и сама первой никогда не нападет на взрослого человека.