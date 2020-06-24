Главная Новости Криминал и происшествия В ближнем пригороде Харькова медики спасли дачника от укуса гадюки
24.06.2020  15:57   

В ближнем пригороде Харькова медики спасли дачника от укуса гадюки

Мужчину, после укуса, экстренно госпитализировала бригада медиков на «скорой».


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О проишествии сообщили в отчете Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

По данным центра, врачи помогли 63-летнему мужчине, жителю поселка Циркуны, которого на дачном участке укусила змея - по предварительным данным, гадюка Никольского.

Пострадавшего доставили в лечебное учреждение.

Справка: Гадюка Никольского является отдельным подвидом обыкновенной гадюки. В основном населяет леса и посадки. В городской черте появляется крайне редко. Питается мелкими грызунами, которых в этом году расплодилось столько, что аграрии под Харьковом все чаще говорят о катастрофе. Гадюка не опасна и сама первой никогда не нападет на взрослого человека.

Источник:   КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф"
 Тэги:  змея, укус, харьков, циркуны, дачник, медик, скорая
 
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