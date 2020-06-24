В ближнем пригороде Харькова медики спасли дачника от укуса гадюки

Мужчину, после укуса, экстренно госпитализировала бригада медиков на «скорой».
О проишествии сообщили в отчете Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
По данным центра, врачи помогли 63-летнему мужчине, жителю поселка Циркуны, которого на дачном участке укусила змея - по предварительным данным, гадюка Никольского.
Пострадавшего доставили в лечебное учреждение.
Справка: Гадюка Никольского является отдельным подвидом обыкновенной гадюки. В основном населяет леса и посадки. В городской черте появляется крайне редко. Питается мелкими грызунами, которых в этом году расплодилось столько, что аграрии под Харьковом все чаще говорят о катастрофе. Гадюка не опасна и сама первой никогда не нападет на взрослого человека.
День может принести новые идеи и возможности, однако людям, уверенным в себе, не мешает следить за тем, чтобы их уверенность не превратилась в самоуверенность.
Небо в Харькове будет ясным весь день, лишь к вечеру оно затянется облаками. Без осадков.
30 лет назад состоялся последний концерт Виктора Цоя и группы «Кино», а Харьков утратил статус столицы Украины, которую в 1934 году перенесли в Киев.
влажность:
давление:
ветер: