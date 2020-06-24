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24.06.2020  16:11   

ДТП: лобовая атака на Московском проспекте (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информирует Телеграмм-канал ХС Харьков, на Московском проспекте - авария.

Здесь в ДТП попали две легковушки.

Информации о пострадавших и подробностей аварии пока нет.

Тэги:  дтп, аварии, харьков, московский проспект
 
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