ДТП: сбили девочку-пешехода (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информирует Телеграмм-канал ХС Харьков, на Новгородской улице - ДТП.
Здесь сбили девочку-пешехода.
Девочка жива, забрала на скорая.
День может принести новые идеи и возможности, однако людям, уверенным в себе, не мешает следить за тем, чтобы их уверенность не превратилась в самоуверенность.
Небо в Харькове будет ясным весь день, лишь к вечеру оно затянется облаками. Без осадков.
30 лет назад состоялся последний концерт Виктора Цоя и группы «Кино», а Харьков утратил статус столицы Украины, которую в 1934 году перенесли в Киев.
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