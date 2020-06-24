ДТП: сбили девочку-пешехода (ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 24 июня День может принести новые идеи и возможности, однако людям, уверенным в себе, не мешает следить за тем, чтобы их уверенность не превратилась в самоуверенность.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 25 июня Небо в Харькове будет ясным весь день, лишь к вечеру оно затянется облаками. Без осадков.