24.06.2020 14:51

«Нечистый на руку» предприниматель был пойман инспекторами АМКУ на продаже харьковчанам фальшивого антисептика для рук

Антимонопольный комитет обнаружил в действиях ООО «Альфа-Продукт» признаки нарушения законодательства о защите от недобросовестной конкуренции.



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По данным комитета, ООО "Альфа-Продукт" разместил на ценнике товара название «Гель д/рук дезінф 1л DEZI » , однако указанное средство не является дезинфицирующим.

Такие действия являются нарушением законодательства о защите от недобросовестной конкуренции, а именно распространением информации, вводящей в заблуждение.

Инспекторы регионального отделения антимонопольного комитета усмотрели ряд признаков нарушения законодательства о защите от недобросовестной конкуренции, предусмотренного статьей 15¹ Закона Украины «о защите от недобросовестной конкуренции», в виде распространения информации, вводящей в заблуждение, а именно: сообщение субъектом хозяйствования, непосредственно неопределенному кругу лиц ложных сведений, в частности вследствие выбранного способа их изложения, которые могут повлиять на намерения этих лиц относительно приобретения товаров этого предприятия.