Главная Новости Криминал и происшествия «Нечистый на руку» предприниматель был пойман инспекторами АМКУ на продаже харьковчанам фальшивого антисептика для рук
24.06.2020  14:51   

«Нечистый на руку» предприниматель был пойман инспекторами АМКУ на продаже харьковчанам фальшивого антисептика для рук

Антимонопольный комитет обнаружил в действиях ООО «Альфа-Продукт» признаки нарушения законодательства о защите от недобросовестной конкуренции.


// facebook

По данным комитета, ООО "Альфа-Продукт" разместил на ценнике товара название  «Гель д/рук дезінф 1л DEZI», однако указанное средство не является дезинфицирующим. 

Такие действия являются нарушением законодательства о защите от недобросовестной конкуренции, а именно распространением информации, вводящей в заблуждение.

Инспекторы регионального отделения антимонопольного комитета усмотрели ряд признаков нарушения законодательства о защите от недобросовестной конкуренции, предусмотренного статьей 15¹ Закона Украины «о защите от недобросовестной конкуренции», в виде распространения информации, вводящей в заблуждение, а именно: сообщение субъектом хозяйствования, непосредственно неопределенному кругу лиц ложных сведений, в частности вследствие выбранного способа их изложения, которые могут повлиять на намерения этих лиц относительно приобретения товаров этого предприятия.

Источник:   Харьковское областное отделение антимонопольного комитета Украины
 Тэги:  антисептик, продажа, харьков, фальсификат, ценник
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
28.05 Криминал и происшествия На грязном складе Харькова наладили кустарное производство асептика (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 