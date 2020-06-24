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24.06.2020  14:11   

ДТП: велосипедист под колесами ВАЗа (ФОТО)

Велосипедист - в больнице.


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Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, 24.06.2020 года около 9:00 патрульные получили информацию о ДТП на проспекте Московском, 279.

По предварительной информации участниками аварии стали автомобиль ВАЗ-21063 и велосипедист.

В результате ДТП медики госпитализировали в больницу велосипедиста.

Обстоятельства ДТП устанавливает СОГ.

 

Тэги:  дтп, аварии, харьков, сбит велосипедист
 
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