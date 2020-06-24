ДТП: велосипедист под колесами ВАЗа (ФОТО)

Велосипедист - в больнице.
Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, 24.06.2020 года около 9:00 патрульные получили информацию о ДТП на проспекте Московском, 279.
По предварительной информации участниками аварии стали автомобиль ВАЗ-21063 и велосипедист.
В результате ДТП медики госпитализировали в больницу велосипедиста.
Обстоятельства ДТП устанавливает СОГ.
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