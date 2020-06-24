Наркотический улов копов: за день выявлено почти 200 кустов травки (ФОТО)

Конопля росла во во дворе у двух жителей Харьковщины.
День может принести новые идеи и возможности, однако людям, уверенным в себе, не мешает следить за тем, чтобы их уверенность не превратилась в самоуверенность.
Пасмурная погода будет держаться в Харькове не весь день – вечером небо станет чистым и ясным. Местами небольшой кратковременный дождь, гроза.
30 лет назад состоялся последний концерт Виктора Цоя и группы «Кино», а Харьков утратил статус столицы Украины, которую в 1934 году перенесли в Киев.
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