24.06.2020 13:19

Наркотический улов копов: за день выявлено почти 200 кустов травки (ФОТО)

Конопля росла во во дворе у двух жителей Харьковщины.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, в рамках профилактической операции «Мак» сотрудники Лозовского отдела полиции провели санкционированные обыски в городе Лозовая и поселке Краснопавловка Лозовского района.

Во время обыска по месту жительства 31-летний лозовчанина правоохранители обнаружили 48 кустов конопли и около 20 граммов сухого порошка каннабиса.

По месту жительства 60-летнего жителя поселка Краснопавловка полицейские изъяли 119 кустов растения и около 50 граммов сухого каннабиса.

По указанным фактам следлвателем открыты уголовные производства по ч.1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.