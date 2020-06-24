Главная Новости Криминал и происшествия Наркотический улов копов: за день выявлено почти 200 кустов травки (ФОТО)
24.06.2020  13:19   

Наркотический улов копов: за день выявлено почти 200 кустов травки (ФОТО)

Конопля росла во во дворе у двух жителей Харьковщины.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, в рамках профилактической операции «Мак» сотрудники Лозовского отдела полиции провели санкционированные обыски в городе Лозовая и поселке Краснопавловка Лозовского района.
 
Во время обыска по месту жительства 31-летний лозовчанина правоохранители обнаружили 48 кустов конопли и около 20 граммов сухого порошка каннабиса.
 
По месту жительства 60-летнего жителя поселка Краснопавловка полицейские изъяли 119 кустов растения и около 50 граммов сухого каннабиса.
 
По указанным фактам следлвателем открыты уголовные производства по ч.1 ст.  310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) уголовного кодекса Украины. 
 
Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  наркотики, конопля, харьков, канабис
 
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