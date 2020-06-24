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24.06.2020  12:49   

Усиление карантина: копы тотально шерстят публику

Копы оштрафовали множество руководителей, а ловить нарушителей-пассажиров помог машинист.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, копы Харьковщины составили 1824 протоколов за нарушение правил соблюдения карантина.
 
Протоколы составлены по ч. 1 ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
 
Всего с начала превентивных мер полицейские составили 247 админпротоколов в отношении работников предприятий, учреждений, организаций и других лиц, 91 нарушения выявлены среди руководителей торговых учреждений питания. 18 административных протоколов работники полиции составили в отношении перевозчиков, 18 - руководителей предприятий, учреждений, организаций, 67 - других физических лиц, 1383 - в отношении граждан за нарушение карантинных правил самоизоляции.
 
Так, 23 июня 2020 года в Лозовской отдел полиции поступило сообщение от машиниста электропоезда «Харьков-Лозовая» о том, что пассажиры нарушают условия карантина, а именно находятся в транспорте без средств индивидуальной защиты.
 
На место происшествия выезжала группа реагирования патрульной полиции.
 
С пассажирами работники провели профилактическую беседу и попросили одеть защитные маски.
 
Задержка электропоезда составила около 22 минуты.
 
Информация о происшествии зарегистрировано в Едином учета Лозовского отдела полиции.
 
Напоминаем, что с 22 июня полиция Харьковщины усилила контроль за соблюдением гражданами карантинных ограничений.
 
Согласно санкции статьи 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях штраф за нарушение карантинных и санитарных требований для граждан составляет от 17 до 34 тысяч гривен и для должностных лиц - от 34 до 170 000 гривен.
 
Решение о наложении административных взысканий на нарушителей будет принимать суд.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  карантин, коронавирус, харьков, полиция, штрафы
 
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