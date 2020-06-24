24.06.2020 08:24

За домашнее насилие над своей матерью мыжчина получил год тюрьмы

В настоящее время приговор не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.



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Ранее судимый житель Двуречанского района, начиная с февраля 2020 года, систематически совершал домашнее насилие в отношении своей матери-пенсионерки. Мужчина осуществлял словесные оскорбления и угрозы, преследования и запугивания, что привело к психологическим страданиям женщины и нанесло ущерб ее психическому здоровью.



Обвиняемый трижды привлекался судом к административной ответственности за совершение домашнего насилия, с назначением административного наказания в виде штрафа, общественных работ и ареста, но выводов для себя не сделал и на путь исправления не стал.

Изюмской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение, и Двуречанским районный суд Харьковской области признал виновным мужчину в совершении домашнего насилия (ст. 126-1 УК Украины) и приговорил к 1 году ограничения свободы.