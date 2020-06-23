Внезапная смерть: в центре города умер человек (ФОТО)

О мертвом теле сообщают очевидцы.
Как информирует Телеграмм-канал Типичная Алексеевка, на проспекте Науки, 38 умер человек.
Мертвое тело накрыто тканью.
Подробностей происшествия пока нет.
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Ясная погода продержится совсем немного в утреннее время, а уже днем небо покроется облаками. Кратковременный дождь, гроза. Днем местами град, шквал 15-20 м/с.
Ежегодно 23 июня отмечается День государственной службы Украины.
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