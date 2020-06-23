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23.06.2020  21:01   

Внезапная смерть: в центре города умер человек (ФОТО)

О мертвом теле сообщают очевидцы.


//t.me

Как информирует Телеграмм-канал Типичная Алексеевка, на проспекте Науки, 38 умер человек.

Мертвое тело накрыто тканью.

Подробностей происшествия пока нет.

 

Тэги:  смерть, труп, харьков, мертвое тело, умер человек
 
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