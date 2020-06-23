Внезапная смерть: в центре города умер человек (ФОТО)

Посвятите день творчеству, общению, прогулкам на природе, и яркие впечатления вам гарантированы.

Ясная погода продержится совсем немного в утреннее время, а уже днем небо покроется облаками. Кратковременный дождь, гроза. Днем местами град, шквал 15-20 м/с.