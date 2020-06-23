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23.06.2020  17:41   

Разбой на Новых Домах: напал на мужчину и ворвался в его квартиру

Мужчина предстанет перед судом.


//poglyad.tv
Как сообщает ГУ Нацполиции, в конце апреля 40-летний злоумышленник на улице Танкопия подошел к малознакомому мужчине.  
 
Он потребовал последнего открыть дверь квартиры, где он временно проживал. 
 
Получив отказ, фигурант с сообщником силой завладели ключами от дома потерпевшего, обыскали квартиру, после чего скрылись.
 
По данному факту следователями Немышлянского отдела полиции было открыто уголовное производство по ч. 2 ст.  125 (умышленное легкое телесное повреждение), ч. 2 ст.  162 (нарушение неприкосновенности жилища) уголовного кодекса Украины. 
 
Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.
 
Сейчас 40-летнему мужчине сообщено в подозрении в совершении вышеуказанных преступлений. 
 
Досудебное расследование продолжается.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  разбой, ограбление, харьков, новые дома
 
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