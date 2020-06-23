23.06.2020 17:41

Разбой на Новых Домах: напал на мужчину и ворвался в его квартиру

Мужчина предстанет перед судом.



//poglyad.tv

Как сообщает ГУ Нацполиции, в конце апреля 40-летний злоумышленник на улице Танкопия подошел к малознакомому мужчине.

Он потребовал последнего открыть дверь квартиры, где он временно проживал.

Получив отказ, фигурант с сообщником силой завладели ключами от дома потерпевшего, обыскали квартиру, после чего скрылись.

По данному факту следователями Немышлянского отдела полиции было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение), ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

Сейчас 40-летнему мужчине сообщено в подозрении в совершении вышеуказанных преступлений.

Досудебное расследование продолжается.