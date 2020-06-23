23.06.2020 16:36

Чиновники в десять раз подняли штрафы для жадных предпринимателей в магазинах и аптеках

По указанию Правительства харьковские инспекторы будут регулировать цены на социально значимые товары и товары противоэпидемического назначения до окончания карантина.



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Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 22.04.2020 №341 «О мерах по стабилизации цен на товары, имеющие важную социальную значимость, товары противоэпидемического назначения» Правительство ввело государственное регулирование цен на товары, имеющие важную социальную значимость и товары противоэпидемического назначения путем декларирования изменения розничных цен в случае их увеличения.

Декларирования изменения розничных цен на товары осуществляется субъектами хозяйствования в электронном виде путем представления сведений с использованием квалифицированного подписи к Глспродспотребслужбы через ее официальный сайт по ссылке https://price.consumer.gov.ua.

После успешной регистрации данных, сведения автоматически вносятся в Реестр розничных цен на товары, с которым можно ознакомиться по ссылке https://declaration.consumer.gov.ua.

Через свой официальный сайт инспекторы сообщают, что с 18.05.2020 года реализация товаров, имеющих существенную социальную значимость, товаров противоэпидемического назначения по розничной цене, повышенной на 5 и более процентов без процедуры декларирования изменения цен, является нарушением требований формирования, установления и применения государственных регулируемых цен.

Напоминаем, что с 2 апреля 2020 в 10 раз увеличены штрафы:

• за предоставление уполномоченным органам недостоверных сведений - штраф в размере 1000 ндмг, то есть составляет 17 000 грн. (было 100 НМДГ, 1 700грн)

• за невыполнение предписаний уполномоченных органов или создание препятствий для выполнения возложенных на них функций - 2 000 НМДГ, то есть составляет 34 000 грн. (было 200 НМДГ, 3 400грн.).

Также с 2 апреля 2020 увеличены штрафы за нарушение порядка формирования, установления и применения цен и тарифов, а также скидок, наценок, доплат к ним (ст. 165-2 КУоАП):

• на граждан 100 НМДГ (1700 грн) и на должностных лиц - 150 нМДГ (2550 грн). Ранее штраф применялся к должностным лицам в размере от 5 до 10 НМДГ (от 85 до 170 грн).

За повторное в течение года нарушение штраф на граждан до 150 ндмг (до 2550 грн), на должностных лиц - 200 НМДГ (3400 грн). Ранее штраф применялся только к должностным лицам от 10 до 15 НМДГ (от 170 грн до 255 грн).

Новая норма! Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные во время карантина, установленного Кабинетом Министров Украины, на товары противоэпидемического назначения, необходимых для предотвращения распространения эпидемий, пандемий коронавирусной болезни (COVID-19), и / или товаров, имеющих существенную социальную значимость, перечень которых определен Кабинетом Министров Украины, если цена превысила более чем в 1,2 раза уровень цены, определенный Кабинетом Министров Украины на такой товар, - влекут за собой наложение штрафа на граждан от двухсот до двухсот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от двухсот пятидесяти до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан ».