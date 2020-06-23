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23.06.2020  15:28   

Харьковского судью поймали на получении «отката» за снятие ареста

За получение непомерной выгоды при снятии ареста с имущества ответчика судья сам может попасть под арест и конфискацию


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Во вторник, 23 июня, Высший совет правосудия удовлетворил ходатайство руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого о временном отстранении судьи одного из районных судов города Харькова, уличенного в получении 4 тыс. долларов США неправомерной выгоды, от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба САП.

Срок отстранения служителя Фемиды - на срок досудебного расследования.

27 мая 2020 под процессуальным руководством прокуроров САП детективами  НАБУ совместно с ГУБКОП СБУ разоблачили указанного судью на получении 4 тыс. долларов США неправомерной выгоды.

Следствием установлено, что при рассмотрении обвинительного акта в уголовном производстве служитель Фемиды выразил защитнику обвиняемого просьбу предоставить неправомерную выгоду в сумме 4 тысяч долларов США за вынесение постановления о возвращении обвиняемому изъятых во время досудебного расследования денежных средств в сумме более 30 тыс. Долларов США.

После получения неправомерной выгоды судья удовлетворил ходатайство стороны защиты и вынес решение, которым обязал вернуть изъятые в ходе досудебного расследования средства.

28 мая 2020 судьи сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины. 19 июня 2020 ему избрана мера пресечения в виде залога в размере более 168 тыс. гривен.

Источник:   Судебно-юридическая газета
 Тэги:  судья, коррупция, харьков, прокурор, аркест
 
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