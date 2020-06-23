Судья Харьковского районного суда решил, что заявительница слишком бедна, чтобы он взял на рассмотрение ее дело

Итогом взвешивания имущественного состояния харьковчанки стала полугодичная волокита и как результат - пересылка ее дела в один из судов Киева.
Женщина обратилась в суд, надеясь на защиту своих интересов. Однако харьковская Фемида не спешила принимать решения. В конце концов исковое заявление отправили в столицу, а гражданку признали слишком бедной, чтобы она могла участвовать в рассмотрении.
Много времени и мало денег
На Олега Назаренко из Харьковского районного суда Харьковской области пожаловалась гражданка. Она пыталась через суд расторгнуть лизинговый договор. Однако служитель Фемиды не спешил решать.
Первое заседание он назначил через 3 месяца, потом - каждые два по заседанию, а дальше передал дело в Деснянский районный суд Киева, а истицу признал слишком бедной, чтобы она могла позволить себе поездки в столицу на слушания. Так как исковое заявление потерялась где-то среди множества других, женщина написала жалобу в Высший совет правосудия.
Дисциплинарная палата открыла производство и выяснила детали. Но не успели члены Высшего совета правосудия рассмотреть дело, как на О.Назаренко пожаловалась еще один человек.
Факты, выяснили члены ВРП, оказались не в пользу заявительницы, ведь она сама не посещала заседаний, поэтому их и переносили. Ответчик также не приходил. Вплоть с четвертой попытки заседание имело все шансы состояться с участием истицы, но ответчик снова прогулял. Именно тогда судья пришел к выводу, что рассматривать иск не в его компетенции. Ведь, хотя истица проживает в Харькове, местонахождение ответчика - в Киеве. Поэтому законник постановил передать дело в столичный суд.
В подготовительном заседании стали известны истинные причины обращения лица по месту своей регистрации, а именно - отсутствие возможности обратиться в суд по месту нахождения ответчика в связи с тяжелым материальным положением.
Киевский суд в конце концов удовлетворил требования, расторг договор и взыскал с лизинговой компании 47 000 грн. в пользу истца. Правда, это произошло почти через год после того, как женщина написала жалобу в ВРУ.
Поскольку все для заявительницы сложилось наилучшим образом, О. Назаренко не считал, что в чем-то провинился.
Подсудность выбирает истец
Однако ГП таки увидела нарушения. Прежде всего в том, что производство открыли через 1,5 месяца после поступления заявления. Никаких объяснений о нарушении сроков судья не дал.
Подготовительное заседание законник назначал 4 раза, то есть с промежутками в среднем 1-2 месяца. Такие действия О. Назаренко объяснил неявкой сторон, отсутствием доказательств в подтверждение получения ими повесток, а также необходимостью решить вопрос о подсудности дела. При этом в материалах отсутствуют доказательства не только получение сторонами повесток, но и направление их. Впрочем, судья продемонстрировал СМС-сообщения, которыми он и давал знать сторонам о намерениях рассмотреть дело в определенный день.
Также палате не понравилось, что дело находилось в производстве О.Назаренко целых 6 месяцев: такого длительного срока законодательство не предусматривает. Поэтому в действиях служителя Фемиды ГП увидела проступок - непринятие мер по рассмотрению дела в течение срока, установленного законом.
Кроме того, дисциплинарный орган прописал в своем решении, как следовало определять подсудность.
Члены ВРП считают, что законник должен руководствоваться ст.28 Гражданского процессуального кодекса, регулирующая вопросы о подсудности дел по выбору истца. Подсудность по выбору истца альтернативной, поскольку закон как исключение из общего правила территориальной подсудности дает право выбрать из двух или более судов тот, в который ему наиболее удобно предъявить иск.
Альтернативная подсудность установлена законом для таких категорий дел, в которых истцы объективно требуют создания наиболее благоприятных условий (облегчение поездок в суд, сбора доказательств и т.д.) или в которых они лишены возможности предъявить иск по общему правилу территориальной подсудности.
Поэтому О. Назаренко не имел бы передавать дело в другой суд, особенно после того, как выяснил, что истица не имеет денег, чтобы ездить в столицу. Однако он это сделал.
За совершенные проступки ГП решила наложить на судью взыскания. Поскольку у судьи до сих пор не было проступков и требования иска наконец удовлетворили, О.Назаренко вынесли предупреждение.
Фото : Закон и Бизнес
Олег Назаренко (справа) передал производства в столицу, а истицу признал слишком бедной для поездок на заседание.
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