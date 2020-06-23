Судья Харьковского районного суда решил, что заявительница слишком бедна, чтобы он взял на рассмотрение ее дело

Женщина обратилась в суд, надеясь на защиту своих интересов. Однако харьковская Фемида не спешила принимать решения. В конце концов исковое заявление отправили в столицу, а гражданку признали слишком бедной, чтобы она могла участвовать в рассмотрении.

Много времени и мало денег

На Олега Назаренко из Харьковского районного суда Харьковской области пожаловалась гражданка. Она пыталась через суд расторгнуть лизинговый договор. Однако служитель Фемиды не спешил решать.

Первое заседание он назначил через 3 месяца, потом - каждые два по заседанию, а дальше передал дело в Деснянский районный суд Киева, а истицу признал слишком бедной, чтобы она могла позволить себе поездки в столицу на слушания. Так как исковое заявление потерялась где-то среди множества других, женщина написала жалобу в Высший совет правосудия.