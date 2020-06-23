23.06.2020 12:46

Конфликт у диспансера: один из участников задержан

Правонарушителем оказался ликвидатор из Полтавской области.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, стражи порядка задержали человека, причастного к совершению правонарушений во время акции возле диспансера в Харькове

Злоумышленником оказался 68-летний житель города Лубны Полтавской области.

Напомним, 22 июня в 9:30 под стенами Харьковского областного специализированна диспансера радиационной защиты населения по улице Новгородской прошла акция в знак протеста против открытия диспансера для приема граждан, больных коронавирусной инфекцией.

Около 13:00 произошло столкновение, в результате которого двое 24-летних оперуполномоченных Шевченковского отдела полиции получили телесные повреждения.

По данному факту следователи открыли три уголовных производства: по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия), ч. 2 ст. 296 (хулиганство) уголовного кодекса Украины.

Во время досудебного расследования сотрудники Шевченковского отдела полиции разоблачили в совершении данных преступлений 68-летнего жителя Полтавщины.

Мужчине объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений.

Он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 5 лет лишение свободы.

В настоящее время мужчина находится в больнице с диагнозом «гипертонический криз».

Для обеспечения его охраны у палаты выставлен ​​конвойный наряд.