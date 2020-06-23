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23.06.2020  12:46   

Конфликт у диспансера: один из участников задержан

Правонарушителем оказался ликвидатор из Полтавской области.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, стражи порядка задержали человека, причастного к совершению правонарушений во время акции возле диспансера в Харькове
 
Злоумышленником оказался 68-летний житель города Лубны Полтавской области.
 
Напомним, 22 июня в 9:30 под стенами Харьковского областного специализированна диспансера радиационной защиты населения по улице Новгородской прошла акция в знак протеста против открытия диспансера для приема граждан, больных коронавирусной инфекцией.
 
 Около 13:00 произошло столкновение, в результате которого двое 24-летних оперуполномоченных Шевченковского отдела полиции получили телесные повреждения.
 
По данному факту следователи открыли три уголовных производства: по ч. 2 ст.  345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст.  279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия), ч. 2 ст.  296 (хулиганство) уголовного кодекса Украины.
 
Во время досудебного расследования сотрудники Шевченковского отдела полиции разоблачили в совершении данных преступлений 68-летнего жителя Полтавщины. 
 
Мужчине объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений.
 
Он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. 
 
Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 5 лет лишение свободы.
 
В настоящее время мужчина находится в больнице с диагнозом «гипертонический криз». 
 
Для обеспечения его охраны у палаты выставлен ​​конвойный наряд.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  коронавирус, драка, харьков, задержан, карантин, ранены полицейские, диспансер, конфликт, скандал, лечение, заболевшие
 
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