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23.06.2020  12:24   

Харьковские прокуроры перекрыли канал транзита нелегалов, налаженный гражданами Индии (ФОТО, ВИДЕО)

На Харьковщине граждане Индии организовывали незаконную переправку людей через границу, закрытую на карантин.


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Так, по материалам оперативных сотрудников Харьковского пограничного отряда, Харьковской местной прокуратурой было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 332 Уголовного Кодекса Украины по организации двумя гражданами Индии незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

В ходе досудебного расследования, по поручению прокурора, оперативные сотрудники провели ряд следственных действий и установили обстоятельства уголовного преступления.

22 июня, оперативные сотрудники совместно с представителями Харьковской местной прокуратуры и Национальной полиции по силовой поддержке бойцов «Дозор», на основании постановлений Коминтерновского районного суда г. Харькова, были проведены обыски по адресам проживания фигурантов дела и их офисного помещения. По результатам обысков было обнаружено и изъято мобильные устройства, ноутбукы, черновые записи, в которых содержатся данные, которые могут быть использованы в качестве доказательств в уголовном судопроизводстве.

Запланированы дальнейшие мероприятия, направленные на привлечение виновных лиц к уголовной видповидальности.

Источник:   Восточное региональное управление ГПСУ
 Тэги:  прокуратура, харьков, нелегал, индия, задержание
 
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