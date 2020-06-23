Организатору незаконного игрового салона на Салтовке сообщили о подозрении

Сейчас в отношении 54-летнего уроженца города Ереван решается вопрос об избрании меры пресечения.
Напомним, в мае 2020 года на территории Московского района обнаружено игорное заведение закрытого типа. В нежилом помещении находился игровой зал, доступ к которому ограничивал охранник, сообщили в Облпрокуратуре.
Деятельность заведения была прекращена, в ходе обысков по ходатайству местной прокуратуры изъяты 7 игровых автоматов и стол для игры в рулетку, денежные средства, финансовые записи, автомобиль и другие вещи, которые свидетельствуют о совершении уголовного преступления. На них наложен судебный арест.
В тот же день сообщено о подозрении двум лицам - женщине-администратору и одному из руководителей, а 12 мая 2020 еще двум работницам заведения - в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 203-2 УК Украины (преступление, совершенное по предварительному сговору группой лиц, занятие игорным бизнесом).
22 июня сообщено о подозрении 54-летнему уроженцу Армении. Мужчина , вероятно, является организатором деятельности учреждения, в совершении этого же уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 203-2 УК Украины (преступление, совершенное по предварительному сговору группой лиц, занятие игорным бизнесом).
Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.
Подозреваемому грозит наказание в виде штрафа от десяти тысяч до сорока тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, отметили в ГУ НП.
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Ежегодно 23 июня отмечается День государственной службы Украины.
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