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23.06.2020  08:35   

ДТП: утром в разных районах Харькова пострадали велосипедисты (ВИДЕО)

Утром 23 июля в городе произошло два ДТП с участием велосипедистов.


// Telegram

Одна авария произошла на улице Морозова. Пострадавшего велосипедиста госпитализировала скорая.

Фото ДТП появилось в местных пабликах.

«Судя по количеству крови на асфальте, велосипедист пострадал не слабо. Остановка Войкова», – сообщили в телеграм-канале Веха.

Еще одно столкновение произошло на Московском проспекте. Как сообщают очевидцы, возле 17 больницы велосипедист врезался в машину.

Видео происшествия также выложили в соцсети.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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