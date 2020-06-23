ДТП: утром в разных районах Харькова пострадали велосипедисты (ВИДЕО)

Утром 23 июля в городе произошло два ДТП с участием велосипедистов.
Одна авария произошла на улице Морозова. Пострадавшего велосипедиста госпитализировала скорая.
Фото ДТП появилось в местных пабликах.
«Судя по количеству крови на асфальте, велосипедист пострадал не слабо. Остановка Войкова», – сообщили в телеграм-канале Веха.
Еще одно столкновение произошло на Московском проспекте. Как сообщают очевидцы, возле 17 больницы велосипедист врезался в машину.
Видео происшествия также выложили в соцсети.
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Ясная погода продержится совсем немного в утреннее время, а уже днем небо покроется облаками. Кратковременный дождь, гроза. Днем местами град, шквал 15-20 м/с.
Ежегодно 23 июня отмечается День государственной службы Украины.
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