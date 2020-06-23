23.06.2020 08:35

ДТП: утром в разных районах Харькова пострадали велосипедисты (ВИДЕО)

Утром 23 июля в городе произошло два ДТП с участием велосипедистов.



// Telegram

Одна авария произошла на улице Морозова. Пострадавшего велосипедиста госпитализировала скорая.

Фото ДТП появилось в местных пабликах.



«Судя по количеству крови на асфальте, велосипедист пострадал не слабо. Остановка Войкова», – сообщили в телеграм-канале Веха.

Еще одно столкновение произошло на Московском проспекте. Как сообщают очевидцы, возле 17 больницы велосипедист врезался в машину.

Видео происшествия также выложили в соцсети.