ДТП: сальто бусика на Московском проспекте (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.
Телеграмм-каналы сообщают о об аварии на Московском проспекте.
Как информирую очевидцы, водила на бусике сделал кульбит в забор и спокойно вылез из машины.
Сейчас на месте происшествия полиция.
Воспользуйтесь этим днем, чтобы расставить приоритеты и определить желанную цель на ближайшее будущее, а также хотя бы на шаг, но приблизиться к ней.
Ясная погода продержится совсем немного в утреннее время, а уже днем небо покроется облаками. Кратковременный дождь, гроза. Днем местами град, шквал 15-20 м/с.
22 июня 1941 года Германия без объявления войны напала на Советский Союз.
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