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22.06.2020  17:21   

ДТП: сальто бусика на Московском проспекте (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Телеграмм-каналы сообщают о об аварии на Московском проспекте.

Как информирую очевидцы, водила на бусике сделал кульбит в забор и спокойно вылез из машины.

Сейчас на месте происшествия полиция.

Тэги:  дтп, аварии, харьков, перевертыш, врезался в забор
 
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