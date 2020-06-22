22.06.2020 14:49
Захватил заложницу и ранил полицейского: приговор вынесен (ФОТО)
Виновного посадили на 11 лет.
//khar.gp.gov.ua
Прокуратурой Харьковской области поддержано публичное обвинение и Фрунзенским районным судом Харькова признан виновным в захвате заложника и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа мужчина (ч. 1 ст. 147, ст. 348 УК Украины) и приговорен к 11 годам лишения свободы.
Как ранее сообщалось , в Немышлянская районе. Харькова мужчина напал на женщину, которая, отведя ребенка в детский сад, возвращалась домой. Неизвестный приставил нож к ее горлу и заявил, что берет в заложницы.
Свидетелями стали прохожие, которые, увидев это, вызвали полицию. Сотрудники полиции отреагировали и прибыли на место происшествия.
Мужчина заявил, что немедленно хочет увидеть своего знакомого и может обменять на него заложницу. Начальник сектора уголовного розыска районного отдела полиции, чтобы освободить женщину, предложил себя в качестве обмена, на что злоумышленник согласился.
Сотрудник уголовного розыска, просчитывая план задержания, пытался успокоить мужчину и предложил ему покурить.
Когда злоумышленник отвлекся, чтобы поджечь сигарету, полицейский попытался задержать злоумышленника, но вор успел ударить его ножом в область шеи.
Сейчас полицейский уже выздоровел и вернулся к исполнению своих служебных обязанностей.
Во время судебного следствия подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном.
Справка: приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на его апелляционное обжалование.