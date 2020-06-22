22.06.2020 14:19

Кровавая свадьба - таксист сбил двух человек и уехал: приговор вынесен (ФОТО)

Водила, виновный в смертельном ДТП, приговорен к 7 годам за решеткой.



//khar.gp.gov.ua

Благодаря принципиальной позиции стороны обвинения Купянский горрайонный суд Харьковской области признал виновным 38-летнего таксиста в смертельной аварии и оставлению сбитых пешеходов в опасности (ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст. 135 УК Украины).

Как рассказал заместитель руководителя Изюмский местной прокуратуры Денис Коновалюк, авария произошла 20 октября 2018 у с. Глушковка Купянского района.

Водитель автомобиля Оpel на скорости свыше 100 км / ч сбил двух человек, переходивших дорогу.

В этот день девушка праздновали свою свадьбу.

При этом человек, а не останавливаясь, уехал с места происшествия.

В результате аварии оба пешехода получили многочисленных повреждений.

От полученных травм 41-летний мужчина на следующий день скончался в больнице, а 34-летняя женщина длительное время с тяжелыми телесными повреждениями находилась на лечении.

Осужденного задержали через 2 дня после ДТП.

Им оказался 37-летний местный житель, который, по предварительными данным, зарабатывал на жизнь таксованием.

В ходе досудебного расследования мужчина отрицал свою причастности к аварии, спрятал машину и настаивал, что автомобиль у него угнали.

Однако его «легенда» была опровергнута уже в начале досудебного следствия и в ходе судебного разбирательства.

Справка: пока приговор суда не вступило в законную силу, поскольку идет время на апелляционной обжалование.