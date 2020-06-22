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22.06.2020  14:19   

Кровавая свадьба - таксист сбил двух человек и уехал: приговор вынесен (ФОТО)

Водила, виновный в смертельном ДТП, приговорен к 7 годам за решеткой.


//khar.gp.gov.ua
Благодаря принципиальной позиции стороны обвинения Купянский горрайонный суд Харьковской области признал виновным 38-летнего таксиста в смертельной аварии и оставлению сбитых пешеходов в опасности (ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст. 135 УК Украины).
 
Как рассказал заместитель руководителя Изюмский местной прокуратуры Денис Коновалюк, авария произошла 20 октября 2018 у с. Глушковка Купянского района. 
 
Водитель автомобиля Оpel на скорости свыше 100 км / ч сбил двух человек, переходивших дорогу. 
 
В этот день девушка праздновали свою свадьбу. 
 
При этом человек, а не останавливаясь, уехал с места происшествия.
 
В результате аварии оба пешехода получили многочисленных повреждений. 
 
От полученных травм 41-летний мужчина на следующий день скончался в больнице, а 34-летняя женщина длительное время с тяжелыми телесными повреждениями находилась на лечении.
 
Осужденного задержали через 2 дня после ДТП. 
 
Им оказался 37-летний местный житель, который, по предварительными данным, зарабатывал на жизнь таксованием. 
 
В ходе досудебного расследования мужчина отрицал свою причастности к аварии, спрятал машину и настаивал, что автомобиль у него угнали. 
 
Однако его «легенда» была опровергнута уже в начале досудебного следствия и в ходе судебного разбирательства.
 
 Справка: пока приговор суда не вступило в законную силу, поскольку идет время на апелляционной обжалование.
 
 
 
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