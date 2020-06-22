22.06.2020 14:25

Региональные инспекторы Гоструда занялись проверкой обстоятельства смертельного ДТП с участием «скорой»

В результате ДТП с автомобилем скорой помощи погиб водитель авто, вылетевшего на встречную полосу и серьезно пострадали фельдшер и две младших медицинских сестры.



://kh.dsp.gov.ua

Специалистами Главного управления Гоструда в Харьковской области начато внеплановую проверку КНП ХОР «ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ» в связи с несчастным случаем со смертельным исходом, который произошел в результате ДТП с работниками учреждения, а именно: водителем автотранспортных средств (смертельный исход) , фельдшером с МЧС и двумя младшими медицинскими сестрами.

По оперативной информации ДТП произошло на окружной дороге города Харькова по причине столкновения автомобиля экстренной помощи с легковым автомобилем, который выехал на встречную полосу.

Окончательные обстоятельства и причины происшествия выясняются соответствии с «Порядком расследования и учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве».

Специалисты Управления Гоструда отметили руководителям и работникам учреждения, каждый работающий постоянно должен заботиться о личной безопасности и здоровье , соблюдать требования нормативно-правовых актов по охране труда, а также заботиться о безопасности и здоровье окружающих людей в процессе выполнения своих профессиональных обязанностей "связей или во время пребывания на территории предприятия, учреждения, организации.