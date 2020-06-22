Харьковские инспекторы предупреждают о конфетах, вызывающих удушье

Информационное сообщение Системы быстрого реагирования по пищевым продуктам и кормам (RASFF) содержит информацию об опасном для здоровья детей и взрослых импорте из юго-восточной Азии
Опасность представляют желейные конфеты Jelly mini cup, которые могут попасть на прилавки харьковких магазинов из партии контрафакта, поставленного в Украину через Нидерланды.
"Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области сообщает об информационном сообщении системы быстрого реагирования по пищевым продуктам и кормам (RASFF) от 8 июня 2020 № 2020.2338 относительно риска удушья, в результате потребления неавторизованного E 410 (каррагинана) желейных конфетах (Jelly mini cup), что экспортировались из Тайваня (производитель: Tsang Lin Industries Ltd, экспортер: Asia Express Food BV) через Нидерланды в страны-члены ЕС и Украина (получатель: ФОП Тен Светлана Николаевна)" - говорится в предупреждении
фото из открытых источников
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