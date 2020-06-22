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22.06.2020  13:29   

На Рогани из-за короткого замыкания ночью загорелся Mercedes

Инцидент произошел на бульваре Сергея Грицевца, 12


// facebook

В Харькове ночью из-за короткого замыкания загорелся Mercedes. Об этом сообщили очевидцы, опубликовав фото в социальной сети. 

В пресс-службе ГСЧС подтвердили информацию о происшествии. Сигнал о возгорании на бульваре Сергея Грицевца, 12 поступил на спецлинию 22 июня в 04:47. По прибытию спасателей в автомобиле Mercedes горел моторный отсек. Площадь возгорания составила четыре квадратных метра. 

В 05:24 пламя удалось ликвидировать. Пострадавших нет. 

“Когда приехали спасатели, владелец автомобиля вышел к ним навстречу. После того, как огонь потушили, он рассказал, что в его машине давно была неисправна электропроводка, но найти время на ремонт никак не удавалось”, — сообщили в пресс-службе ГСЧС. 

Напомним, в Харькове спасатели около двух часов тушили пожар в двухуровневой квартире. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС. Сигнал о происшествии на улице Ново-Александровской, 54-а поступил на спецлинию 18 июня в 01:39. На место происшествия выехали четыре отделения спасателей на автоцистернах и автолестнице. К момент их прибытия в двухуровневой квартире на четвертом этаже горели домашние вещи и перекрытия. Общая площадь возгорания составила около восьми квадратных метров. 

Источник:   newsroom
 Тэги:  гсчс, пожар, харьков, авто, мотор, mercedes
 
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