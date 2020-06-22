Главная Новости Криминал и происшествия На Гоптовке пограничники не дали горе-контрабандисту «выкурить» несколько блоков сигарет
22.06.2020  11:22   

На Гоптовке пограничники не дали горе-контрабандисту «выкурить» несколько блоков сигарет

У пассажира автобуса, который ехал из России в Украину через пункт пропуска «Гоптовка», забрали 82 пачки незадекларированных сигарет.


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Как подчеркнули в Слобожанской таможне, у пассажира перед осмотром спросили, нет ли у него обязательных к декларированию товаров. Мужчина заявил, что таких товаров у него нет. Его действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренного статьей 472 Таможенного кодекса Украины.

Согласно части 2 пункта 1 статьи 376 Таможенного кодекса в Украину в ручной клади без уплаты таможенных платежей можно ввозить:

  • 200 сигарет;
  • 50 сигар;
  • 250 граммов табака;
  • эти изделия в наборе общим весом, не превышающим 250 граммов.
Источник:   Слобожанская таможня
 Тэги:  таможня, сигареты, харьков, гоптовка, контрабанда
 
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