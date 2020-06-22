На Гоптовке пограничники не дали горе-контрабандисту «выкурить» несколько блоков сигарет

У пассажира автобуса, который ехал из России в Украину через пункт пропуска «Гоптовка», забрали 82 пачки незадекларированных сигарет.
Как подчеркнули в Слобожанской таможне, у пассажира перед осмотром спросили, нет ли у него обязательных к декларированию товаров. Мужчина заявил, что таких товаров у него нет. Его действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренного статьей 472 Таможенного кодекса Украины.
Согласно части 2 пункта 1 статьи 376 Таможенного кодекса в Украину в ручной клади без уплаты таможенных платежей можно ввозить:
Воспользуйтесь этим днем, чтобы расставить приоритеты и определить желанную цель на ближайшее будущее, а также хотя бы на шаг, но приблизиться к ней.
Первая половина дня в Харькове будет ясной, а после обеда появятся облака. Ночью местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Днем кратковременный дождь, гроза.
22 июня 1941 года Германия без объявления войны напала на Советский Союз.
влажность:
давление:
ветер: