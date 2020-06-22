Пожар в магазине на первом этаже жилой десятиэтажки (ВИДЕО, ФОТО)

Во время пожара пожарными была оказана помощь 21 жителям.
21 июня в 21:12 спасателей вызвали на пожар в 10-этажном жилом доме по Московскому проспекту, 64а.
К месту происшествия прибыло 4 отделения пожарно-спасательной службы ДСНС и 1 автолестница.
По прибытию на место было установлено, что пожар произошел в интерьер-салоне «Три комнаты». Горел балкон и мебель на на площади около 16 кв.м, в квартире №12 горела балконная рама и окно на на площади около 4 кв.м, в квартирах №11,12, 18, 23, 24, 29 повреждены оконные рамы, наружные блоки кондиционеров в одной из комнат на 1-м этаже.
С места пожара пожарными эвакуированы 21 человек (из них 5 детей)
В 21:40 пожар был локализован, а в 21:51 ликвидирован.
Причина возникновения пожара устанавливается.
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