ДТП: на Салтовском шоссе – пробка

Авария произошла утром 22 июня.
На Салтовском шоссе столкнулись две легковушки, сообщили очевидцы в соцсетях.
Происшествие повлияло на дорожный трафик.
«Из-за легкого чпока на Салтовском шоссе, образовалась нереальная просто пробка. Объезжайте», – написал паблик ХС
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Первая половина дня в Харькове будет ясной, а после обеда появятся облака. Ночью местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Днем кратковременный дождь, гроза.
22 июня 1941 года Германия без объявления войны напала на Советский Союз.
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