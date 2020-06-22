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22.06.2020  10:03   

ДТП: на Салтовском шоссе – пробка

Авария произошла утром 22 июня.


// Facebook/ХС

На Салтовском шоссе столкнулись две легковушки, сообщили очевидцы в соцсетях.

Происшествие повлияло на дорожный трафик.

«Из-за легкого чпока на Салтовском шоссе, образовалась нереальная просто пробка. Объезжайте», – написал паблик ХС

Тэги:  дтп, харьков
 
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