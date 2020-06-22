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22.06.2020  09:05   

На Киевской трассе нашли артснаряд (ФОТО)

В Коломакском районе работники Службы автомобильных дорог обнаружили взрывоопасный предмет.


// ГСЧС

19 июня в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что во время проведения ремонтных работ работниками Службы автомобильных дорог на 401-м километре автодороги «Харьков-Киев-Довжанский» в Коломацком районе Харьковщины обнаружен предмет, похожий на устаревший боеприпас.

Специалисты Коломакского районного сектора ГУ ДСНС Украины в Харьковской области немедленно прибыли на вызов для идентификации этого предмета. Они опознали в нем артснаряд калибром 76 мм времен Второй мировой войны.

Уже на следующий день, 20 июня, пиротехники Учебного центра ОРС ЦЗ ГСЧС Украины прибыли на место происшествия для обезвреживания боеприпаса. К этому времени работники Национальной полиции организовали охрану места находки. Пиротехники изъяли взрывоопасный предмет и провели дополнительное обследование прилегающей территории. Других боеприпасов обнаружено не было.

Взрывные работы проводились на специальной подрывной площадке. Пострадавших нет.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  снаряд, гсчс, разминирование, харьков
 
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