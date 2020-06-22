Главная Новости Криминал и происшествия Под Харьковом подорвали банкомат: полиция ищет свидетелей (ФОТО)
22.06.2020  08:30   

Под Харьковом подорвали банкомат: полиция ищет свидетелей (ФОТО)

В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Завладеть денежными средствами злоумышленникам не удалось.


// hk.npu.gov.ua

Сообщение о взрыве банкомата в помещении магазина в селе Натальино Красноградского района поступило в полицию 21 июня около 4:40.

Во время осмотра места происшествия полицейские предварительно установили, что деньги из банкомата не похищены, магазин значительных повреждений не получил.

По данному факту следователем Красноградского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и возможных свидетелей происшествия, проводят розыскные мероприятия по установлению личностей злоумышленников.

«Если вы стали свидетелем или имеете сведения по данному факту, просим сообщить Красноградский отдел полиции по телефонам: (05744) 7-82-91 или 102», – обращаются правоохранители.

 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  банкомат, взорвали, харьков, полиция
 
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