22.06.2020 08:14

В зоне отдыха на Салтовке нашли авиабомбу (ФОТО)

В Харькове пиротехники ГСЧС обезвредили авиабомбу времен второй мировой.



// ГСЧС

21 июня пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда провела разминирование старого боеприпаса в Московском районе города. Им оказалась авиационная осколочная бомба времен Второй мировой войны весом 2,5 кг (АО-2,5).



Находку случайно нашли в канаве с водой работники одного из заведений, расположенного недалеко от дома №45 по улице Гвардейцев Широнинцев. Боеприпас находился примерно на полуметровой глубине в воде.



Прибывшие к месту происшествия пиротехники изъяли бомбу и обезвредили ее на специальной подрывной площадке путем подрыва. Они также обследовали прилегающую территорию с помощью металлоискателя и других опасных предметов не обнаружили.