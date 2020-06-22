В зоне отдыха на Салтовке нашли авиабомбу (ФОТО)

В Харькове пиротехники ГСЧС обезвредили авиабомбу времен второй мировой.
21 июня пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда провела разминирование старого боеприпаса в Московском районе города. Им оказалась авиационная осколочная бомба времен Второй мировой войны весом 2,5 кг (АО-2,5).
Находку случайно нашли в канаве с водой работники одного из заведений, расположенного недалеко от дома №45 по улице Гвардейцев Широнинцев. Боеприпас находился примерно на полуметровой глубине в воде.
Прибывшие к месту происшествия пиротехники изъяли бомбу и обезвредили ее на специальной подрывной площадке путем подрыва. Они также обследовали прилегающую территорию с помощью металлоискателя и других опасных предметов не обнаружили.
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