ДТП: мотоциклист под колесами авто (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информируют пользовватели соцсети, на Леся Сердюка - авария.
Сбит мотоциклист.
По предварительной информации, обошлось без жертв.
Сегодня не слишком доверяйте логике (она способна вас подвести), в денежных же делах будьте особенно осторожны. И главное – сдерживайте внезапные порывы.
Первая половина дня в Харькове будет ясной, а после обеда появятся облака. Ночью местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Днем кратковременный дождь, гроза.
Ежегодно в третье воскресенье июня в Украине по многолетней традиции отмечают День медицинского работника.
влажность:
давление:
ветер: