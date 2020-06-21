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21.06.2020  16:08   

ДТП: мотоциклист под колесами авто (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользовватели соцсети, на Леся Сердюка - авария.

Сбит мотоциклист.

По предварительной информации, обошлось без жертв.

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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