Жесткое ДТП: столкновение элитных иномарок с перевертышем (ФОТО)

Об ночной аварии на Тюринской сообщают очевидцы.
Как информирует Телеграмм-канал ХС Харьков, ночью на Тюринской произошло ДТП с перевертышем.
Столнулись Mercedes и Lexus.
Машины до сихпор на месте.
Есть пострадавшие - кого-то увезла скорая.
Больше подробностей пока нет.
Сегодня не слишком доверяйте логике (она способна вас подвести), в денежных же делах будьте особенно осторожны. И главное – сдерживайте внезапные порывы.
Жара немного спадет, выходные будут облачными и временами ненастными: с дождями, грозами, а местами и градом.
Ежегодно в третье воскресенье июня в Украине по многолетней традиции отмечают День медицинского работника.
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