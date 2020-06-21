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21.06.2020  09:21   

Жесткое ДТП: столкновение элитных иномарок с перевертышем (ФОТО)

Об ночной аварии на Тюринской сообщают очевидцы.


//t.me

Как информирует Телеграмм-канал ХС Харьков, ночью на Тюринской произошло ДТП с перевертышем.

Столнулись Mercedes и Lexus.

Машины до сихпор на месте.

Есть пострадавшие - кого-то увезла скорая.

Больше подробностей пока нет.

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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