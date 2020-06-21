Жесткое ДТП: столкновение элитных иномарок с перевертышем (ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на воскресенье, 21 июня Сегодня не слишком доверяйте логике (она способна вас подвести), в денежных же делах будьте особенно осторожны. И главное – сдерживайте внезапные порывы.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные Жара немного спадет, выходные будут облачными и временами ненастными: с дождями, грозами, а местами и градом.