20.06.2020 11:24

Полиция усиливает контроль за соблюдением правил карантина (ВИДЕО)

С 22 июня полиция усиливаются меры, направленные на недопущение распространения заболевания жителей региона, защиту здоровья и безопасности людей.



//hk.npu.gov.uа

Как сообщает ГУ Нацполиции, статистика свидетельствует, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции становится угрожающей. Опасная болезнь продолжает распространяться Украиной, в Харькове счет больных увеличивается каждый день.

В своем обращении к гражданам начальник ГУНП в Харьковской области Валерий Сокуренко напомнил, что во время карантина населения должен придерживаться определенных правил:

* регулярная дезинфекция;

* социальная дистанция;

* защитные маски в супермаркетах, магазинах, предприятиях, учреждениях, организациях, развлекательных заведениях, заведениях быта, зонах отдыха и общественном транспорте.

Кроме того, он обратился к всех перевозчиков, предпринимателей, руководителей учреждений с просьбой четко выполнять карантинные требования, определенные Правительством Украины.

Валерий Сокуренко напомнил, что за нарушение правил карантина и санитарных норм законом предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Это штрафы от 17 до 170 тысяч гривен или тюремное заключение на срок от 3 до 8 лет.