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20.06.2020  11:24   

Полиция усиливает контроль за соблюдением правил карантина (ВИДЕО)

С 22 июня полиция усиливаются меры, направленные на недопущение распространения заболевания жителей региона, защиту здоровья и безопасности людей.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, статистика свидетельствует, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции становится угрожающей. Опасная болезнь продолжает распространяться Украиной, в Харькове счет больных увеличивается каждый день.
 
В своем обращении к гражданам начальник ГУНП в Харьковской области Валерий Сокуренко напомнил, что во время карантина населения должен придерживаться определенных правил:
 
* регулярная дезинфекция;
 
* социальная дистанция;
 
* защитные маски в супермаркетах, магазинах, предприятиях, учреждениях, организациях, развлекательных заведениях, заведениях быта, зонах отдыха и общественном транспорте.
 
Кроме того, он обратился к всех перевозчиков, предпринимателей, руководителей учреждений с просьбой четко выполнять карантинные требования, определенные Правительством Украины.
 
Валерий Сокуренко напомнил, что за нарушение правил карантина и санитарных норм законом предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Это штрафы от 17 до 170 тысяч гривен или тюремное заключение на срок от 3 до 8 лет.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  карантин, усиление мер, харьков, пандемия, эпидемия, коронавирус
 
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