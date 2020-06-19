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19.06.2020  19:40   

ДТП: на Куликовской сбит пешеход (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информирует Телеграмм-канал ХС Харьков, на улице Куликовской - ДТП.

По предварительной информации, под машину попал пешеход.

Состояние потерпевшего неизвестно, водитель на месте.

Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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