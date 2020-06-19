ДТП: на Куликовской сбит пешеход (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информирует Телеграмм-канал ХС Харьков, на улице Куликовской - ДТП.
По предварительной информации, под машину попал пешеход.
Состояние потерпевшего неизвестно, водитель на месте.
Запланированные дела вряд ли удастся закончить. Звезды склоняют сходить на прогулку, пообщаться с друзьями, в конце концов – всласть помечтать.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью без осадков. Днем по городу и местами по области кратковременный дождь, местами гроза.
Весьма актуальный для людей, живущих в бешеном ритме современного мира, – Международный день прогулки – отмечается в середине июня.
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