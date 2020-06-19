Главная Новости Криминал и происшествия Младшие инспекторы колонии на Харьковщине отбили нападение на караул (ФОТО)
19.06.2020  16:22   

Младшие инспекторы колонии на Харьковщине отбили нападение на караул (ФОТО)

18 июня 2020 в государственном учреждении «Покровская исправительная колония (№17)» было проведено практическое занятие «БУРЯ-5» - нападение на караул.


Фото: пресс-служба управления ГПтС Украины в Харьковской области

В мероприятии принимали участие молодые инспекторы отдела охраны.

Целью проведения занятия была отработка алгоритма действий дежурной стражи учреждения.

Данные занятия определяют действия личного состава караула в чрезвычайных ситуациях и отрабатывается взаимодействие между подразделениями учреждения.

Для обороны караульного помещения были задействованы две резервные группы. В результате решительных действий стражи нападение на караул было отбито.

«Проведение регулярных учебных тренировок влияет на поддержание профессионализма личного состава учреждения, ведь от этого зависит их способность оперативно действовать при возникновении чрезвычайных ситуаций», - отметил исполняющий обязанности начальника учреждения полковник внутренней службы Андрей Клименко.

Источник:   Северо-восточное межрегиональное управление исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  инспектор, караул, харьков, колония, нападение
 
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