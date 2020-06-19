Младшие инспекторы колонии на Харьковщине отбили нападение на караул (ФОТО)

18 июня 2020 в государственном учреждении «Покровская исправительная колония (№17)» было проведено практическое занятие «БУРЯ-5» - нападение на караул.
В мероприятии принимали участие молодые инспекторы отдела охраны.
Целью проведения занятия была отработка алгоритма действий дежурной стражи учреждения.
Данные занятия определяют действия личного состава караула в чрезвычайных ситуациях и отрабатывается взаимодействие между подразделениями учреждения.
Для обороны караульного помещения были задействованы две резервные группы. В результате решительных действий стражи нападение на караул было отбито.
«Проведение регулярных учебных тренировок влияет на поддержание профессионализма личного состава учреждения, ведь от этого зависит их способность оперативно действовать при возникновении чрезвычайных ситуаций», - отметил исполняющий обязанности начальника учреждения полковник внутренней службы Андрей Клименко.
Запланированные дела вряд ли удастся закончить. Звезды склоняют сходить на прогулку, пообщаться с друзьями, в конце концов – всласть помечтать.
Жара немного спадет, выходные будут облачными и временами ненастными: с дождями, грозами, а местами и градом.
Весьма актуальный для людей, живущих в бешеном ритме современного мира, – Международный день прогулки – отмечается в середине июня.
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