Суд обязал администрацию в Старом Салтове убрать стихийные свалки и прекратить сливать отходы в водоем

Ответственность поселкового совета признана судом после длительных тяжб, которые тянулись с апреля прошлого года.
Второй апелляционный административный суд удовлетворил апелляционную жалобу Государственной экологической инспекции в Харьковской области и Государственной экологической инспекции Украины в Старосалтовскому поселковому совету Волчанского района.
Факт нарушения природоохранного законодательства Инспекция обнаружила 5 апреля 2019 во время планового обследования территории сельсовета.
Экологическая инспекция вынесла поселковому совету предписание с требованием привести территорию в надлежащий экологическое состояние, организовать сбор и удаление отходов, обеспечить выполнение делегированных полномочий о питьевой воде, питьевого водоснабжение и водоотведеня предложенным путем реализации так далее. Но поселковый совет отреагировала очень «обостренно» - им был подан иск об отмене приказа о плановой проверке и о признании действий Инспекции противоправными.
Для того чтобы доказать законность своих действий, встав на защиту прав на безопасное экологическое состояние населения Волчанского района, Инспекция и Госэкоинспекция были ответчиками в судебном деле почти год.
В данном судебном процессе принимала участие Государственная экологическая инспекция Украины, поскольку сельсовет поставил под сомнение право экологов на проверки.
Напомним, что согласно требованиям Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», местные органы исполнительной власти несут ответственность за правовые, экономические, экологические , социальные и организационные основы благоустройства и направлены на создание условий, благоприятных для жизнедеятельности человека.
А Инспекция, как контролирующий орган, будет следить за соблюдением экологического законодательства, в целях обеспечения экологически безопасной среды для жизни и здоровья людей.
1 июня 2020 Вторым апелляционным административным судом жалобы Инспекции были полностью удовлетворены.
Запланированные дела вряд ли удастся закончить. Звезды склоняют сходить на прогулку, пообщаться с друзьями, в конце концов – всласть помечтать.
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