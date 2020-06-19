19.06.2020 14:54

Суд обязал администрацию в Старом Салтове убрать стихийные свалки и прекратить сливать отходы в водоем

Ответственность поселкового совета признана судом после длительных тяжб, которые тянулись с апреля прошлого года.



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Второй апелляционный административный суд удовлетворил апелляционную жалобу Государственной экологической инспекции в Харьковской области и Государственной экологической инспекции Украины в Старосалтовскому поселковому совету Волчанского района.

Факт нарушения природоохранного законодательства Инспекция обнаружила 5 апреля 2019 во время планового обследования территории сельсовета.

Экологическая инспекция вынесла поселковому совету предписание с требованием привести территорию в надлежащий экологическое состояние, организовать сбор и удаление отходов, обеспечить выполнение делегированных полномочий о питьевой воде, питьевого водоснабжение и водоотведеня предложенным путем реализации так далее. Но поселковый совет отреагировала очень «обостренно» - им был подан иск об отмене приказа о плановой проверке и о признании действий Инспекции противоправными.

Для того чтобы доказать законность своих действий, встав на защиту прав на безопасное экологическое состояние населения Волчанского района, Инспекция и Госэкоинспекция были ответчиками в судебном деле почти год.

В данном судебном процессе принимала участие Государственная экологическая инспекция Украины, поскольку сельсовет поставил под сомнение право экологов на проверки.

Напомним, что согласно требованиям Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», местные органы исполнительной власти несут ответственность за правовые, экономические, экологические , социальные и организационные основы благоустройства и направлены на создание условий, благоприятных для жизнедеятельности человека.

А Инспекция, как контролирующий орган, будет следить за соблюдением экологического законодательства, в целях обеспечения экологически безопасной среды для жизни и здоровья людей.

1 июня 2020 Вторым апелляционным административным судом жалобы Инспекции были полностью удовлетворены.